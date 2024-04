Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2023 für den Landkreis Heidekreis

Heidekreis (ots)

Heute stellten der Leiter der Polizeiinspektion, Polizeidirektor Jens Heuchert, der Leiter Einsatz, Polizeioberrat Rainer Kahr und der Sachbearbeiter Verkehr, Polizeihauptkommissar Detlev Maske den örtlichen Medien die Verkehrsunfallstatistik 2023 für den Landkreis Heidekreis vor (siehe Anhang).

Inspektionsleiter Jens Heuchert resümiert: "Die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger unterliegt keinen Pandemie-Beschränkungen mehr. Wir alle sind wieder verstärkt auf den Straßen unterwegs. Zusätzlich werden neue Mobilitätsarten wie E-Scooter und E-Bikes/Pedelecs immer häufiger angenommen. Leider gehen diese Entwicklungen im Heidekreis mit einer Zunahme bei der Gesamtzahl der polizeilich registrierten Verkehrsunfälle für das Jahr 2023 einher. Es ist sehr traurig, dass im letzten Jahr 16 Menschen (2022: 9) auf unseren Straßen im Heidekreis tödlich verunfallt sind und die Zahl der bei Verkehrsunfällen Schwerverletzten gegenüber 2022 um über 10% gestiegen ist.

Allerdings sind bei bestimmten Beteiligungsarten bzw. Altersgruppen auch erfreuliche Rückgänge in 2023 zu verzeichnen: So ging die Unfallbeteiligung von Kindern im letzten Jahr gegenüber dem Jahr 2022 um über 9% und die verunfallten Radfahrenden sogar um über 10% zurück.

Auch bei der Teilnahme am Straßenverkehr liegt der Polizeiinspektion Heidekreis die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger sehr am Herzen. Daher hat die Verkehrsprävention für uns eine hohe Bedeutung. Aber ein detaillierter Blick auf die Unfallzahlen macht deutlich, wie facettenreich das Verkehrs- und Unfallgeschehen und wie anspruchsvoll hier zielführende Präventionsarbeit ist. Die unterschiedlichen Altersgruppen, wie z.B. Kinder, Fahranfänger oder Senioren, müssen adressatengerecht und spezifisch angesprochen werden. Gleiches gilt für die verschiedenen Beteiligungsarten, wie z.B. Fußgänger, Radfahrende, Pkw- bzw. Lkw-Fahrerinnen und -fahrer.

Die Polizei im Heidekreis wird sich auch in diesem Jahr wieder anstrengen, durch zielgerichtete Präventionsarbeit und intensive Kontrolltätigkeiten eine möglichst sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu ermöglichen. Da aber Unfälle nicht einfach nur passieren, sondern fast immer eine verhaltensbezogene Ursache haben, kann jeder Verkehrsteilnehmer durch erhöhte Rücksichtnahme sowie besondere Vorsicht und Achtsamkeit zu einem Mehr an Verkehrssicherheit beitragen!"

