Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Diebstähle aus Pkw; Brand

Reutlingen (ots)

Von Pkw erfasst

Eine Fußgängerin ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße verletzt worden. Die 16-Jährige wollte kurz vor 19 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Omnibusbahnhof überqueren, als sie vom VW eines 32-Jährigen erfasst wurde, der in Richtung Silberburgstraße unterwegs war. Die Jugendliche kam mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 16-Jährige mit einem Smartphone in der Hand und Kopfhörern im Ohr die Straße überquert. (mr)

Pfullingen (RT): Heftig aufgefahren

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Daimlerstraße entstanden ist. Ein 25-Jähriger war gegen 13.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Daimlerstraße in Richtung Marktstraße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 67 Jahre alte Fahrerin eines Smart Fortwo Cabrio ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste, weil auch ein davor fahrender 19-Jähriger seinen Mercedes bis zum Stillstand herunterbremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit solcher Wucht ins Heck des stehenden Smart, dass dieser noch auf den Mercedes aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand, allerdings war das Cabrio nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass es von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

Engstingen (RT): Diebstähle aus Pkw

Insgesamt fünf Autos diverser Marken hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag im Ortsteil Kleinengstingen geöffnet und teilweise ausgeplündert. Zwischen 22 Uhr und fünf Uhr machte sich der Dieb an den in der Bernlocher Straße abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Aus den nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar unverschlossenen Autos ließ er überwiegend kleinere Münzgeldbeträge, in einem Fall allerdings auch zwei Bankkarten mitgehen, mit denen er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Burladingen (ZAK): In Kindergarten eingebrochen

In den Kindergarten in der Breitholzstraße im Stadtteil Killer ist am Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 7.10 Uhr, verschaffte sich ein Krimineller auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Räumen. In der Folge brach er im Büro Schränke auf und durchwühlte Schubladen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag gestoßen sein, den er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Burladingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Brand von Papiertonne

Eine brennende Papiertonne hat am Montagmittag in Albstadt-Ebingen, Im Weiherwuhr, zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge dürfte kurz nach zwölf Uhr der fälschlicherweise in die Papiertonne gelangte, defekte Akku einer E-Zigarette den Brand ausgelöst haben. Durch die brennende Papiertonne wurde zudem die Fassade der daneben befindlichen Garage in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell