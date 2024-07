Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Wohnhaus, Firma, Vereinsheim und Schule; Unfall auf Freizeitgelände; Verkehrsunfälle; Raub; Sachbeschädigung; Pferd abgestürzt

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In der Schlegelstraße ist am Sonntag ein Einbrecher unterwegs gewesen. Eine Zeugin entdeckte gegen 13.45 Uhr, wie eine Person aus einem Fenster eines dortigen Gebäudes stieg und verständigte die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatte und noch vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzung geflüchtet war. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Sonnenbühl (RT): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen (Zeugenaufruf)

Zu einem Unfall mit Personenschaden ist es am Sonntagmittag auf der Bobbahn in Erpfingen gekommen. Kurz vor 13 Uhr fuhren im unteren Abschnitt der Bahn zwei circa zehn Jahre alte Jungen mit ihrem 2-Sitzer auf den Bob einer 41-Jährigen auf. Die dabei verletzte Frau musste nachfolgend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die beiden Kinder, von denen auch keine konkrete Personenbeschreibung vorliegt, sind bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter der Telefonnummer 07121/9918-0 entgegen. Insbesondere die ebenfalls noch unbekannte Zeugin, die im Bob hinter den Verunglückten saß und sich gegenüber der Betreiberin der Bahn zu erkennen gab, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Bad Urach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Sonntagmittag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der 73 Jahre alte Mann befuhr mit seinem VW gegen 12.50 Uhr die Burgstraße (B 28) und verlor im Bereich der Seltbachstraße aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Pkw. Dieser geriet anschließend nach links über die Gegenfahrspur hinweg und kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Ampelmast. Dort kam der VW zum Stehen. Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde der Senior vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Auto wurde abgeschleppt. Auch die Ampelanlage war nicht mehr betriebsbereit. An dieser sowie am VW dürfte jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie ein Unternehmen zur Fahrbahnreinigung zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Bad Urach (RT): Einbruch in Firma

Auf Bargeld hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der am vergangenen Wochenende in eine Firma im Rübteileweg eingebrochen ist. Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, sechs Uhr, verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere und begab sich dort in den Verwaltungsbereich. Dort durchsuchte er in Büros die Schränke und Schubladen, wobei er verschlossene Türen gewaltsam aufhebelte. Weil dort aber nichts Stehlenswertes aufbewahrt wird, musste er sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge mit einem kleineren Bargeldbetrag aus der Portokasse begnügen, mit dem er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Wendlingen (ES): Unter Medikamenteneinfluss mehrere Unfälle verursacht

Gleich mehrere Verkehrsunfälle hat ein 49-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz am Sonntagabend in Wendlingen verursacht. Gegen 18.20 Uhr beobachtete eine Streife des Polizeireviers Nürtingen, wie der Mercedesfahrer mit einen geparkten Opel Adam in der Albstraße kollidierte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Mann weiter in Richtung Bahnhofsstraße und konnte dort durch die Streife kontrolliert werden, nachdem er zuvor noch auf dem Gelände einer Tankstelle mit einer Betonsäule zusammengestoßen war. Bei dem Mann ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss gleich mehrerer Medikamente stand. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt und er musste im weiteren Verlauf eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 49-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass bereits zuvor ein Ford Fiesta und ein Renault Megane in Wendlingen durch den Mercedesfahrer beschädigt wurden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. (md)

Kohlberg (ES): Niedergeschlagen und ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach einem Vorfall in der Metzinger Straße am Sonntagnachmittag. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde ein 16-jähriger Jugendlicher gegen 16.40 Uhr von einer ihm unbekannten Person zunächst angesprochen, welche ihm dann unvermittelt mit einem Motorradhelm in sein Gesicht schlug, sodass dieser zu Boden ging. Zudem verletzet der bislang unbekannte Täter den Jugendlichen noch mit einem Hammer an seinem Arm. Der Täter entriss dem 16-Jährigen seine Brusttasche und verlangte die Herausgabe weiterer Gegenstände. Im Anschluss ging der Räuber in unbekannte Richtung flüchtig. Bei dem Täter soll es sich ebenfalls um einen Jugendlichen handeln, der zur Tatzeit mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Zip-Jacke mit aufgezogener Kapuze bekleidet war. Zuvor war er in Begleitung einer weiteren unbekannten Person auf einem rotweißen Motorroller mit Versicherungskennzeichen und Helmbox zum Tatort gefahren. Zeugen, die sachdienliche Hinwiese zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 zu melden. (md)

Rottenburg am Neckar (TÜ): Mit Pedelec gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichtere Verletzungen hat sich ein Pedelec-Fahrer am Sonntagmittag in Rottenburg am Neckar zugezogen. Beim Befahren des Kreisverkehrs am Eugen-Bolz-Platz touchierte der 74-Jährige kurz nach 15 Uhr aus ungeklärter Ursache mit seinem Vorderrad den Bordstein, woraufhin er stürzte. Der Verletzte wurde zur ärztlichen Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. (gj)

Hechingen (ZAK): Fensterscheibe beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, eine Fensterscheibe oberhalb des Haupteingangs der Alten Synagoge in der Goldschmiedstraße beschädigt. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat liegen nicht vor. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/9880-0. (mr)

Weilen unter den Rinnen (ZAK): Radfahrer nach Sturz in Klinik eingeliefert

Ein 45-jähriger Radler ist am Sonntagmittag, gegen 14.50 Uhr, auf einem geteerten Feldweg, im Bereich Kapellewasen, zwischen Weilen unter den Rinnen und Ratshausen, verunglückt. Nach jetzigen Erkenntnissen kam der Mann, der mit einem Pedelec unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache, ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer, von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich offenbar leichtere Verletzungen zu. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (gj)

Haigerloch (ZAK): Mehrere Einbrüche in ein Vereinsheim

Gleich mehrfach ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 26. Juni 2024, und Sonntag, dem 30. Juni 2024, in ein Vereinsheim in der Straße Bauernwiesen eingebrochen worden. Zunächst verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Mittwoch bis Samstag gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendete mehrere Gegenstände des Vereins. Am Sonntagabend wurde ein Fenster beschädigt und über dieses eingestiegen. Auch hier wurden Gegenstände des Vereins entwendet. Das Polizeirevier Hechingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Albstadt (ZAK): Pferd am Hang abgestürzt

Ein abgestürztes Pferd hat am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr, der Bergwacht, dem Rettungsdienst und der Polizei geführt. Gegen 15.20 Uhr meldete eine 33-jährige Frau, dass ihr Pferd, mit dem sie spazieren war, von Burgfelden einen Hang in Richtung Laufen heruntergestürzt war. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich das Pferd in einem Baum im Hang verfangen hatte. Während die Bergung vorbereitet wurde, brach der Baum und das Pferd rutschte weiter talwärts, bevor es schließlich durch die Feuerwehr sicher auf einen Waldweg bei Laufen geführt werden konnte. Ein alarmierter Großtierveterinär konnte keine schweren Verletzungen feststellen, sodass die Frau das Pferd wieder an sich nehmen konnte. (md)

Winterlingen (ZAK): In Schulgebäude eingebrochen

In eine Schule im Steigleweg ist im Zeitraum von Freitag bis Sonntag eingebrochen worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fester Zutritt in das Schulgebäude. Hier wurden mehrere Türen aufgebrochen und Räumlichkeiten durchsucht. Zur Art und Wert eines möglichen Diebesguts kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Der Schulbetrieb findet am heutigen Montag lediglich online statt. Der Polizeiposten Winterlingen hat mit Unterstützung der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (md)

