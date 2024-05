Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Stemwede (ots)

(SN) Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Niedermehner Straße Ecke Stemwederberg-Straße ist es in der Nacht zu Dienstag in Stemwede-Westrup gekommen.

Den Erkenntnissen nach verschafften sich unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 6 Uhr über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt in das Bauernhaus. Anschließend durchsuchten die Kriminellen das Gebäude nach Wertgegenständen und ließen sich dabei auch von einer im Haus schlafenden Bewohnerin nicht stören. Mit Bargeld und Schmuck als Beute verließen die Täter schließlich das Gebäude in unbekannter Richtung.

Hinweise zu den Tätern oder möglichen Fluchtfahrzeugen bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell