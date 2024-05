POL-MI: Von Spinne abgelenkt - Fahrerin steuert Auto gegen Baum

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Firma in Werste eingebrochen. Dazu verschafften sich die Täter zunächst zwischen Samstag, 17 Uhr bis Dienstag, 6 Uhr Zutritt zu dem Hinterhof des Firmengrundstücks in der Händelstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle des betroffenen Baununternehmens. In der Folge entwendeten die Kriminellen aus den Räumlichkeiten ...

mehr