POL-MI: Diebe machen bei Firmeneinbruch Beute

Minden (ots) - (SN) In den vergangenen Tagen ist es in Minden zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. So suchten Unbekannte zwischen Samstag, 10 Uhr und Dienstag, 8 Uhr offenbar zweimal das Gebäude der neuapostolischen Kirche an der Hausberger Straße auf und wirkten gewaltsam auf Glastüren sowie Fenster ein. Außerdem trieben Vandalen an der Kaiserstraße Ecke Hausberger Straße ihr Unwesen, als sie die Scheiben eines Tätowiergeschäftes ...

