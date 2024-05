POL-MI: Glaselemente zertrümmert

Espelkamp (ots) - (SN) Infolge einer Körperverletzung erschien in der Nacht zu Montag ein 16 Jahre alter Geschädigte im Beisein einer Erziehungsberechtigten auf der Polizeiwache in Espelkamp und erstattete Anzeige. Den Erkenntnissen nach hatte sich der Espelkamper gegen 1.15 Uhr fußläufig an der Koloniestraße befunden, als er an der Brücke über die Bremer ...

mehr