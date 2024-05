Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überholt und seitlich kollidiert

Stemwede (ots)

(AB) Bei einem Überholmanöver ist es am Mittwochmorgen in Oppenwehe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei Insassen eines Pkw leicht verletzt.

Ein 52 Jahre alter Autofahrer aus Lemförde (Landkreis Diepholz) hatte die Oppenweher Straße gegen 7.10 Uhr aus Steinkamp kommend in Richtung Sielhorst befahren. Eigenen Angaben zufolge habe er auf Höhe der Kreuzung "Zur Bockwindmühle" ausgeschert, um einen vor ihm befindlichen Traktor zu überholen. Während des Überholmanövers kam es zur seitlichen Kollision zwischen seinem Volkswagen und der landwirtschaftlichen Zugmaschine.

Ersten Erkenntnissen nach war der der 47-jährige Treckerfahrer aus Rahden in selber Fahrtrichtung unterwegs, als er zeitgleich beabsichtigte in die Straße "Zur Bockwindmühle" abzubiegen und sein schweres Gerät bereits nach links lenkte. Der Pkw-Fahrer sowie sein Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide wurden zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus nach Lübbecke gebracht.

Der VW Up war aufgrund seiner Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell