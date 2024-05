Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte greifen Jugendlichen auf der Koloniestraße an

Espelkamp (ots)

(SN) Infolge einer Körperverletzung erschien in der Nacht zu Montag ein 16 Jahre alter Geschädigte im Beisein einer Erziehungsberechtigten auf der Polizeiwache in Espelkamp und erstattete Anzeige.

Den Erkenntnissen nach hatte sich der Espelkamper gegen 1.15 Uhr fußläufig an der Koloniestraße befunden, als er an der Brücke über die Bremer Straße auf eine vier- bis sechsköpfige Personengruppe stieß, welche zuvor offenbar in einem Pkw gesessen hatte. Daraufhin griffen drei der männlichen Unbekannten den Jugendlichen mit Schlägen an und fügten ihm leichtere Verletzungen zu. Anschließend entfernten sich die Angreifer zu Fuß in Richtung Gabelhorst.

Bei seiner Befragung auf der Polizeiwache konnte der Geschädigte den Beamten schildern, dass zwei Täter dunkle Haare und einen dunklen Bart gehabt hätten. Einer der Männer sei augenscheinlich zwischen 25-30 Jahre alt gewesen, während sein Mitstreiter mit 18-20 Jahren offenbar jünger war. Die Täter, so der 16-Jährige, hätten gebrochen deutsch gesprochen. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ergebnislos.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu den Tätern oder dem genannten Pkw machen kann, der wird gebeten, sich telefonisch unter (0571) 88660 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

