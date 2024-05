Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Roller entwendet - mutmaßliche Diebe gestellt

Porta Westfalica (ots)

(AB) Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Mittwochabend zwei mutmaßliche Rollerdiebe im Ortsteil Nammen ertappt. Noch am selben Abend entschuldigte sich einer der Täter beim Geschädigten und gab den Diebstahl zu.

Zwei Jugendliche (14,15) sind gegen 19.30 Uhr in der Straße "Im Diekhoff" dabei beobachtet worden, wie sie gemeinsam einen Roller aus einem offenstehenden Schuppen gerollt haben. Das silberfarbene Zweirad sollen sie den Angaben nach in Richtung der Straße "Zur Porta" geschoben haben und im weiteren Verlauf damit nach links abgebogen sein. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte die mit schwarzen Jogginghosen beschriebenen Tatverdächtigen in der unweit vom Tatort entfernten Mesternstraße antreffen. Die Tat stritten die Rollerdiebe zunächst ab.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Von dem Roller fehlte jede Spur.

Überrascht zeigte sich der beklaute 38-jährige Portaner dann, als einer der Täter eine Stunde später an seiner Wohnanschrift erschien und sich für seine Tat entschuldigte. Reumütig gab er den Ort im Bereich eines Spielplatzes an der Laurentiusstraße preis, an dem er zuvor gemeinsam mit seinem Kumpanen das Gefährt versteckt hatte.

Der Roller ist nun wieder im Besitz des Eigentümers. Auf die beiden Minderjährigen kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell