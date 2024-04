Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Heitersheim: Unbekannte entwenden zahlreiche Fahrräder aus Fahrradgeschäft - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch, 10.04.2024, in ein Fahrradgeschäft in der Bundesstraße in Heitersheim eingebrochen. Zeugen verständigten gegen 4.45 Uhr die Polizei. Mehrere Streifenwagen eilten daraufhin zur Tatörtlichkeit, beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter jedoch bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Täter zahlreiche Fahrräder, der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im hohen fünfstelligen Bereich bewegen. Zum Abtransport des Diebesguts nutzen die Täter mutmaßlich einen weißen Transporter.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

