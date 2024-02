Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Rheingönheim) - 18-Jähriger verletzt Gleichaltrige mit Messer

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

In Rheingönheim verletzte ein 18-Jähriger am Sonntag, den 25.02.2024, gegen 02:30 Uhr zwei gleichaltrige Männer im Rahmen eines Streites mit einem Messer. Beide Männer wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht keine. Eine Polizeistreife stellte den flüchtenden Täter in Tatortnähe und nahm ihn vorläufig fest. Seine männliche Begleitung ist weiterhin flüchtig. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hierbei wird es auch um die konkreten Umstände der Tat und ein mögliches Motiv gehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell