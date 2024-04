POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Auffahrunfall unter mutmaßlichem Drogeneinfluss - zwei Leichtverletzte - Führerschein beschlagnahmt

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 09.04.2024, wurden in Lörrach zwei Pedelecs entwendet. In dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr bis 16.15 Uhr, wurde von einem Unbekannten ein graues Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand in der Tumringer Straße und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Aufgrund eines Airtags am Pedelec konnte die Fahrtstrecke nach dem Diebstahl nachvollzogen werden. Die Spur verlor sich letztlich nach ...

