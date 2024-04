Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: In der Innenstadt zwei Pedelecs entwendet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 09.04.2024, wurden in Lörrach zwei Pedelecs entwendet. In dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr bis 16.15 Uhr, wurde von einem Unbekannten ein graues Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand in der Tumringer Straße und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Aufgrund eines Airtags am Pedelec konnte die Fahrtstrecke nach dem Diebstahl nachvollzogen werden. Die Spur verlor sich letztlich nach der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Das zweite Pedelec der Marke Velo de Ville wurde in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr entwendet. Es stand verschlossen an einem Fahrradständer im Sarasinweg. Der Diebstahlschaden beträgt über 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell