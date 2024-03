Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkrempler abgestritten

Kaiserslautern (ots)

Eine 24-Jährige parkte am Mittwoch, 13. März, um 12.30 Uhr, ordnungsgemäß ihren Wagen in der Gutenbergstraße. Als die Frau gegen 15:30 Uhr zu ihrem Kia zurückkehrte, stelle sie eine Streifspur an der hinteren Stoßstange der Fahrerseite fest. Die Kia-Fahrerin rief daraufhin bei der Polizei an. Hinter dem Fahrzeug der Frau stand ein Opel Vectra, bei dem die Beamten einen entsprechenden Streifschaden feststellten. Die Polizisten ermittelten den 73-jährigen Halter des Opels. Der Mann stritt ab, den Unfall verursacht zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Wer den Parkrempler beobachtet hat, darf sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 melden. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell