Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb klaut E-Zigaretten und flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Diebstahl kam es am Mittwoch, 13. März, gegen 12 Uhr, in einem Geschäft in der Richard-Wagner-Straße. Eine 40-jährige Mitarbeiterin beobachtete, wie eine männliche Person den Laden betrat und sich bei den Verkaufsständen aufhielt. Der unbekannte Dieb schaute sich noch kurz um, griff anschließend nach zwei E-Zigaretten und verließ fluchtartig das Geschäft in Richtung Bahnhof. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Täter allerdings nicht mehr ausfindig machen. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: Männliche Person, 1,65 Meter groß, circa 30 Jahre alt, blonde Haare. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug der Mann einen Jogginganzug mit einer schwarzen Jacke. Die Polizei fragt: Wer hat zum genannten Zeitpunkt etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

