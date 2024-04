Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Abbiegeunfall - Kleinkraftfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 09.04.2024, gegen 20.25 Uhr, übersah eine 74-jährige Pkw-Fahrerin, beim Abbiegen nach links von der Isteiner Straße in eine Grundstückeinfahrt, einen entgegenkommen 17-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Der Kleinkraftradfahrer kollidierte mit der rechten Seite des Pkws und rutschte in der Folge über dessen Motorhaube. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

