Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß zwischen Simmershausen und Rothwesten

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 3232 zwischen Fuldatal-Simmershausen und -Rothwesten sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag vier Personen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war es gegen 4:30 Uhr zu dem Unfall gekommen. Zu dieser Zeit war ein 33-Jähriger aus Kassel mit seinem BMW von Simmershausen kommend in Richtung Rothwesten unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte er ein anderes Fahrzeug, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, sodass es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Skoda kam, der von einer 43-jährigen Frau aus dem Landkreis Kassel gesteuert wurde. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr soll nach bisheriger Einschätzung der Ärzte für sie nicht bestehen. Die beiden 5 und 13 Jahre alten Kinder, die Insassen in dem Skoda waren, wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Eine bei dem 33-jährigen Mann im Krankenhaus entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss darüber geben, ob er möglicherweise unter Alkoholeinfluss gestanden hat. In die Ermittlungen zum Unfallhergang wurde auch ein Gutachter miteingebunden. Der Gesamtsachschaden an dem BMW und dem Skoda, die beide sichergestellt und abgeschleppt wurden, beläuft sich auf rund 22.000 Euro. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 3232 rund drei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell