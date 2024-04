POL-FR: Bad Säckingen: Baucontainer in Wallbach aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Dienstag 09.04.2024, gegen 18:30 Uhr, entdeckte ein Verkehrsteilnehmer neben dem Radweg am Ortsausgang Gottenheim in Richtung Ried einen am Boden liegenden Fahrradfahrer. Der Mann war zwar ansprechbar hatte aber sichtliche Verletzungen am Kopf. Das hinzugerufene DRK transportierte den Schwerverletzten in eine Klinik. Ein Fahrradhelm wurde am Lenker ...

