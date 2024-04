Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Radfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer. Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag 09.04.2024, gegen 18:30 Uhr, entdeckte ein Verkehrsteilnehmer neben dem Radweg am Ortsausgang Gottenheim in Richtung Ried einen am Boden liegenden Fahrradfahrer. Der Mann war zwar ansprechbar hatte aber sichtliche Verletzungen am Kopf. Das hinzugerufene DRK transportierte den Schwerverletzten in eine Klinik. Ein Fahrradhelm wurde am Lenker des Rades hängend mitgeführt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach führte ein Fahrfehler zum Sturz. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich beim Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 zu melden.

