Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Hoher Sachschaden bei Gebäudebrand in der Komturstraße

Freiburg (ots)

Bei einem Brand in der Komturstraße in Freiburg am Montag, 08.04.2024, ist ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war um kurz nach 16 Uhr durch eine Polizeistreife bemerkt worden. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler von einer Brandlegung aus. Tatverdächtig ist eine jugendliche Person. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte die Person, die sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, zunächst einen vor dem Gebäude geparkten Pkw, setzte anschließend die Wohnung in Brand und entfernte sich dann von der Tatörtlichkeit. Sie wurde kurz nach dem Vorfall im Rahmen der Fahndung im Nahbereich vorläufig festgenommen. Die jugendliche Person wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Mehrere Wohnungen sind durch den Brand nicht mehr bewohnbar. Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich die Höhe des Sachschadens auf schätzungsweise mindestens eine Million Euro.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell