Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lebensmittelautomat aufgebrochen

Greiz (ots)

Langenwolschendorf. Am 30.01.2024 brachen unbekannte Täter einen Lebensmittelautomaten in Langenwolschendorf, Am Schafteich, auf. Die Täter betraten den Vorraum, hebelten anschließend die Geldkassette des Automaten auf und entwendeten diese. Die Täter erbeuteten dabei ca. 100 Euro Münzgeld und richteten einen Sachschaden in Höhe eines 5-stelligen Betrages an. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Angabe der Bezugsnummer 0026818/2024. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell