LPI-G: E-Rollerfahrer ohne Pflichtversicherung unterwegs

Greiz (ots) - Greiz. Am Dienstagabend (30.01.2023) um 21:00 Uhr verständigte ein 29-jähriger Mann via Notruf die Polizei. Der Geschädigte und seine 19-jährige Begleiterin befanden sich zur Tatzeit am Puschkinplatz, als diese von vier Männern (irakisch, afghanisch, russischer Herkunft) körperlich angegriffen wurden. Der 29-jährige wurde niedergeschlagen und durch den Angriff verletzt. Eingeleitete ...

