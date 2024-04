Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Breisach (ots)

Am Samstag, 06.04.2024, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf der L104 Höhe Breisach ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin wollte an der Einmündung in die Straße Zum Kaiserstuhl nach links abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Kleinwagen. Durch den Zusammenstoß wurden jeweils beide Fahrzeuginsassen verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn musste zeitweise abgesperrt und der Verkehr durch die Polizei geregelt werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Breisach waren auch mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Die Unfallverursacherin muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

