Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw an der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte komplett ausgebrannt

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.04.2024, kurz vor 13.00 Uhr brannte an der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte ein Pkw komplett aus. Der 19-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn A 98 und bemerkte wie der Pkw an Motorleistung verlor. Er verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte und kam etwa 100 Meter vor der Kreuzung "Hasenloch" auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Aus dem Motorraum stieg Rauch auf und kurze Zeit später, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, geriet der Pkw in Vollbrand. Der 19-Jährige konnte den Pkw rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand verletzt. Während den Löscharbeiten und der Bergung des Pkw war die Anschlussstelle in alle Fahrtrichtungen gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Ursächlich für den Fahrzeugbrand könnte ein technischer Defekt im Motorraum gewesen sein. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz, welche die Sperrungs- und Absicherungsmaßnahmen sowie die Fahrbahnreinigung übernahm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell