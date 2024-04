Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht nach Auffahrunfall - Polizei bittet um Hinweise!

Zu einer Unfallflucht mit rund 1500 Euro Sachschaden kam es am Montag, 08.04.2024 gegen 16.30 Uhr auf der B 317. Diese befuhr zuvor ein 56 Jahre alter Mann mit seinem BMW von Hausen kommend in Richtung Lörrach. An der Ampelanlage zur Abfahrt B 518 musste dieser anhalten. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender Verkehrsteilnehmer zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der BMW-Fahrer und sein Beifahrer stiegen aus und sprachen den männlichen Auffahrer in seinem Auto an. Nach einem kurzen Wortwechsel fuhr dieser auf die B 518 in Richtung Wehr davon, ohne sich weiter um den Unfallschaden zu kümmern. Die beiden BMW-Insassen wurden leicht verletzt, benötigten vor Ort aber keine ärztliche Versorgung. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten. Es handelte sich bei dem flüchtenden Fahrzeug vermutlich um einen dunklen VW Touran in Blau oder Schwarz mit Freiburger Kennzeichen. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem Touran-Fahrer machen können, sich zu melden.

