POL-FR: Rheinfelden: Kennzeichendiebstahl am helllichten Tag auf Kundenparkplatz - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr, soll an einem schwarzen Opel das hintere Kennzeichen von einem Unbekannten entwendet worden sein. Der Opel stand in der Schildgasse auf dem Kundenparkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes unweit der Parkdecks.

Das Polizeirevier Rheinfelden erhofft sich Hinweise von Zeugen, da der Parkplatz immer stark von Kundenverkehr frequentiert sei. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07623 74040 entgegen.

