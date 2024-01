Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln - Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug auf B199 - drei Verletzte Personen

Kappeln (ots)

Am Donnerstagabend, 25.01.2024, kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der B199 und der Flensburger Straße in Kappeln.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Einsatzfahrzeug des Katastrophenschutzes auf der B199 mit Blaulicht und Horn auf dem Weg zu einem Einsatz in Richtung Süderbrarup. An der besagten Kreuzung soll das Einsatzfahrzeug bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren sein. Der 26-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeuges übersah offenbar beim Einfahren in die Kreuzung einen Hyundai, welcher aus der Kappelner Innenstadt kam und ebenfalls in Richtung Norden fahren wollte. Die 63-jährige Fahrerin des Hyundai bemerkte das herannahende Einsatzfahrzeug wohl nicht und bog bei Grünlicht nach rechts auf die B199 ein. Auf der Kreuzung kam es zum Unfall.

Bei dem Unfall wurde die 63-jährige Fahrerin des Hyundai, sowie der 26-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeuges und dessen 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Alle wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Der Hyundai war durch den Unfall nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Das Einsatzfahrzeug war weiterhin fahrbereit.

