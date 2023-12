LPI-EF: Weihnachten im Gefängnis

Sömmerda (ots) - Zwischen dem 04.12.2023 und 06.12.2023 trieben Diebe in der Kleingartenanlage "Neue Zeit" in Sömmerda ihr Unwesen. Auf einem Gartengrundstück hatten sie sich am Fenster sowie der Tür einer Laube zu schaffen gemacht und Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursacht. Als es schließlich gelang in das Häuschen einzubrechen, stahlen sie Getränke und elektronische Geräte im Wert von mehr als 200 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

