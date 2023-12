Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher verletzt

Erfurt (ots)

Ein Jugendlicher wurde in Erfurt auf dem Schulweg von Unbekannten angegriffen. Der 16-Jährige befand sich gegen 07:45 Uhr in der Mozartallee, als ihm zwei vermummte Personen entgegenkommen sein sollen. Ohne Vorwarnung sollen die beiden männlichen Täter den Jugendlichen angegriffen und gemeinsam auf ihn eingeschlagen haben. Anschließend flüchteten sie in den Südpark. Der 15-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell