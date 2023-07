POL-GM: Falsche Handwerker auf Diebestour

Gummersbach (ots) - Beim Einkauf in der Gummersbacher Innenstadt ist am Mittwoch (26. Juli) einer 38-Jährigen die Geldbörse gestohlen worden. In der Geldbörse befand sich eine EC-Karte, mit der die Täter wenig später Geld an einem Automaten erbeuteten. Die 38-Jährige aus Wiehl war mit ihren Kindern in einem Bekleidungsgeschäft in der Gummersbacher Innenstadt unterwegs. Auf dem Rücken trug sie einen Rucksack, in ...

