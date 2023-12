LPI-EF: Trio mit Drogen erwischt

Erfurt (ots) - Einen Schutzengel hatte eine Jugendliche am Dienstagabend in Erfurt. Gegen 17:40 Uhr war sie aus einem offenen Fenster aus dem 6. Obergeschoss eines Wohnhauses in Melchendorf gestürzt. Dabei zog sich die 15-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach gegenwärtigen Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unfall aus. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr