Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auffahrunfall auf der Kreisstraße 6333 - zwei Leichtverletzte - 15.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 86-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Freitag, 05.04.2024, gegen 14.25 Uhr, die Kreisstraße 6333 vom Turbinenkreisel kommend in Richtung Minseln und bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 32 Jahre alter Mann auf dieser Strecke mit seinem Pkw nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der 86-Jährige fuhr auf den Pkw des 32-Jährigen auf. Der 86-Jährige sowie seine 76-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell