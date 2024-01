POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Verletzte nach Glatteisunfall

Pforzheim (ots) - Am Mittwochabend ist ein 15-Jähriger nach einem Verkehrsunfall in der Nordstadt mit einem Linienbus mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Gelenkbus, kurz vor 18:00 Uhr, die Hohenzollernstraße in westliche Richtung, um im Anschluss nach links in die Christophallee abzubiegen. Als der ...

mehr