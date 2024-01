Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bus kollidiert mit Fußgänger - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Am Mittwochabend ist ein 15-Jähriger nach einem Verkehrsunfall in der Nordstadt mit einem Linienbus mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Gelenkbus, kurz vor 18:00 Uhr, die Hohenzollernstraße in westliche Richtung, um im Anschluss nach links in die Christophallee abzubiegen. Als der Fahrer beim Abbiegevorgang auf den rechten Fahrstreifen der Christophallee wechselte, scherte offenbar die rechte vordere Fahrzeugseite des Busses aus und ragte somit teilweise in den Gehweg hinein. Hierbei kam es offenbar zum Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Passanten. Der Jugendliche fiel zu Boden und erlitt mehrere Verletzungen, die noch vor Ort vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt wurden. Der Bus fuhr im Anschluss weiter, konnte aber im Nachhinein ermittelt werden. Die Frage, ob der Busfahrer den Unfall bemerkte und welche Umstände letztlich unfallursächlich waren, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sich im Bus oder außerhalb befanden und das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

