POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Fahrzeugaufbrüche in Bad Herrenalb

Keltern (ots) - Am Dienstag kam es im Ortsteil Dietenhausen zu einem Wohnhausbrand, ohne das Personen verletzt wurden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bemerkte gegen 11 Uhr eine Bewohnerin eines Hauses in der Königstraße starken Rauch in der Wohnung. Der Brand erstreckte sich in der Folge auf den Deckenbereich und einem darüber liegendem Speicherraum. Die ...

