Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Mögliches Unfallgeschehen mit Kind: Polizei sucht Zeugen

Maulbronn (ots)

Am Dienstag kam es in der Stuttgarter Straße, im Bereich eines Fußgängerüberwegs zu einem Verkehrsvorgang zwischen einem Pkw und Fußgänger.

Nach derzeitigem Sachstand wollte gegen 7:30 Uhr ein neunjähriges Kind einen Fußgängerüberweg in der Stuttgarter Straße, auf Höhe einer Bushalltestelle, im Bereich des Maulbronner Klosters queren. Zur gleichen Zeit befuhr ein dunkler PKW, möglicherweise ein älterer Mercedes die Straße. Bislang unklar ist, ob der Junge bei dem Queren der Straße am Fußgängerüberweg von dem Fahrzeug leicht touchiert wurde. Ebenso ist Gegenstand der Ermittlungen, welcher Verkehrsteilnehmer Grünlicht hatte. Das Kind hat sich bei dem Ereignis leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht zur Rekonstruktion des tatsächlichen Geschehens Zeugen, darunter auch einen Busfahrer, welcher in der Nähe des Geschehens gestanden sein soll. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041/9693 0 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell