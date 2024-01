POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Erpressung nach Internetkontakt: Polizei warnt vor dem Versenden intimer Fotos

Empfingen (ots) - Noch unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen in Empfingen offensichtlich versucht, den Geldausgabeautomaten einer Bank zu sprengen. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge verschafften sich die drei Unbekannten gegen 3:30 Uhr Zutritt in den Vorraum der in der Haigerlocher Straße ...

mehr