Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Unbekannte Täter versuchen, Geldausgabeautomaten zu sprengen und flüchten mit dunklem Audi - Zeugen gesucht

Empfingen (ots)

Noch unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen in Empfingen offensichtlich versucht, den Geldausgabeautomaten einer Bank zu sprengen.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge verschafften sich die drei Unbekannten gegen 3:30 Uhr Zutritt in den Vorraum der in der Haigerlocher Straße befindlichen Bankfiliale, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Dabei löste die Alarmanlage aus und die Täter flüchteten. Als Fluchtfahrzeug nutzten sie möglicherweise einen schwarzen oder dunklen Audi A6, mit dem sie in Richtung Autobahn A81 davonfuhren. Der Geldausgabeautomat blieb unbeschädigt, zu einer Sprengung kam es nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden. Ebenso sollen auch Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Autokennzeichen beziehungsweise Aufbrüchen von Scheunen oder Garagen im zeitlichen Zusammenhang mit dem Vorfall der Kriminalpolizei mitgeteilt werden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell