Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Schulen werden Ziel von Einbrechern und Brandstiftern - Zeugen gesucht

Nagold (ots)

Drei Schulen sind über das Wochenende in Nagold das Ziel von Einbrechern sowie einer Brandstiftung mit hohem Sachschaden geworden.

Die noch unbekannten Täter drangen im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen in das Gymnasium in der Burgstraße ein. Es wurden Räume durchwühlt sowie unter anderem elektronische Geräte entwendet. An diversen Türen waren Hebelspuren festzustellen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen hebelten die Täter eine Tür der benachbarten Gemeinschaftsschule in der Langen Straße auf und verschafften sich auch hier illegal Zutritt. Die Eindringlinge durchwühlten einen Raum und entwendeten einen kleinen Bargeldbetrag. Ob noch mehr entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Den größten Schaden verursachten Unbekannte am Sonntagmorgen in einer beruflichen Schule in der Max-Eyth-Straße. Auch hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und gingen dann ins zweite Stockwerk. In einem dortigen Klassenzimmer setzten die Eindringlinge gegen 5 Uhr offenbar einen Mülleimer in Brand. Das Feuer breitete sich sowohl auf die Decke des Klassenzimmers als auch auf die des Flurs aus und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Stand kann das gesamte zweite Obergeschoss der Schule bis auf weiteres nicht mehr genutzt werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen sechsstelligen Eurobetrag.

Wegen der Geschehnisse nehmen die Beamten des Polizeireviers Nagold die örtlichen Schulen bei der Streifenfahrt besonders in den Blick.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden darum gebeten, sich unter der Rufnummer 07452 93050 beim Polizeirevier Nagold zu melden. Was die Brandstiftung betrifft, bittet der Kriminaldauerdienst Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter 07231 186-4444 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell