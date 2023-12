Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt - Wohnmobil gerät in Brand - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (20.12.) geriet in der Darmstädter Heimstättensiedlung ein Wohnmobil in Brand. Um kurz vor 21:00 Uhr meldeten Anwohner und Passanten der Zentralen Leitstelle und der Leitstelle der Polizei den Brand des im Nachtigallenweg Ecke "Am Sandacker" geparkten Gefährts. Die sofort entsandte Berufsfeuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Durch das Feuer entstand am Wohnmobil Totalschaden. Ein in der Nähe geparkter Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Da auch eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0.

Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

