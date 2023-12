Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Kriminelle brechen bei Autohändler ein

Raunheim (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Mittwoch (20.12.) auf die Räume eines Autohändlers in der Robert-Koch-Straße abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Firmengebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten es die Einbrecher auf einen Tresor samt Geld und weiteren Gegenständen abgesehen. Sie flüchteten mit einem Transporter vom Tatort.

Die Ermittler wenden sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat zur angegebenen Tatzeit sowie rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Unter der Rufnummer 06142/6960 ist das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell