Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Geeste (ots)

Am Mittwoch zwischen 16.55 Uhr und 17.00 Uhr kam es auf der Bawinkeler Straße in Geeste zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Opel Corsa befuhr die Bawinkeler Straße in Richtung Osterbrock. In Höhe des Ortseinganges Osterbrock kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw entgegen, der sich gerade in einem Überholvorgang befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Opel-Fahrerin nach rechts aus und kollidierte mit einer Hecke. Anschließende entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer: 05931-9490 zu melden.

