Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Brand in einem Mehrfamilienhaus mit hohem Sachschaden

Keltern (ots)

Am Dienstag kam es im Ortsteil Dietenhausen zu einem Wohnhausbrand, ohne das Personen verletzt wurden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bemerkte gegen 11 Uhr eine Bewohnerin eines Hauses in der Königstraße starken Rauch in der Wohnung. Der Brand erstreckte sich in der Folge auf den Deckenbereich und einem darüber liegendem Speicherraum.

Die Brandentstehung dürfte nach derzeitigem Stand im Zusammenhang mit dem Betreiben eines Feststoffbrennofens und der davon ausgehenden Wärmeabfuhr über ein Ofenrohr stehen.

Die betroffene Wohnung kann derzeit nicht genutzt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 60 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr Keltern und Birkenfeld war mit 25 Personen im Einsatz.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell