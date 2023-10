POL-EN: Aufeinandertreffen von Jugendlichen endet in körperlicher Auseinandersetzung

Hattingen / Duisburg (ots) - Am Samstagabend (30. September, gegen 17:30 Uhr) hat auf einem Parkplatz in Hattingen ein polizeilicher Diensthund - in der Freizeit des Diensthundführers - eine Fußgängerin verletzt. In Höhe der Munscheidstraße/ Rauendahlstraße stand die Frau (73) an ihrem geparkten Fahrzeug und wurde dort von dem mit einer Flex-Leine angeleinten Diensthund gebissen. Der Hundehalter (45) soll sofort ...

