POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbekanntes Fahrzeug touchiert geparkten Audi - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.04.2024, zwischen 08:30 Uhr und 13:30 Uhr, hat ein unbekanntes Fahrzeug in WT-Waldshut einen geparkten Audi touchiert. Der Verursacher flüchtete im Anschluss. Der Audi A6 stand in der Kaiserstraße auf dem Parkplatz gegenüber einer psychiatrischen Klinik. Der Audi wurde am rechten Heck beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

