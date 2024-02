Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Gesuchte Person wurde bei der Polizeistation Bad Orb vorstellig

Wächtersbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 21. Februar 2024

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Gesuchte Person wurde bei der Polizeistation Bad Orb vorstellig

(fg) Nach der Herausgabe einer Öffentlichkeitsfahndung im Zuge von staatsanwaltschaftlichen sowie kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes am Bahnhof in Wächtersbach im November 2022 (wir berichteten), wurde die auf den Bildern abgebildete Person bei der Polizeistation in Bad Orb vorstellig. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 21.02.2024, Pressestelle, Felix Geis

