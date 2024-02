POL-OF: Vermisster aufgefunden; Farbschmierereien an Rathaus - Polizei bittet um Hinweise

Bad Orb (ots) - (cb) Nach einem Fenstersturz am Montagvormittag in der Ludwig -Schmank-Straße in Bad Orb (wir berichteten) wurde das lebensbedrohlich verletzte Kleinkind mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort wurde er am Nachmittag, aufgrund seiner schwerwiegenden Kopfverletzungen, für hirntot erklärt. Die Familie des kleinen Jungen wird derzeit psychologisch betreut. Die Ermittler der Kriminalpolizei gehen ...

