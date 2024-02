Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nachmeldung: Kind stürzte aus Fenster

Bad Orb (ots)

Kind stürzte aus Fenster: Polizei ermittelt - Bad Orb

(cb) Am Montagvormittag landete der Rettungshubschrauber im Bereich der Ludwig-Schmank-Straße in Bad Orb, um einen zweijährigen Jungen, der zuvor offenbar aus dem Fenster gestürzt war, in eine Klinik fliegen. Ersten Erkenntnissen nach stürzte der kleine Junge, gegen 11.20 Uhr, aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Schmank-Straße. Durch den Sturz wurde der zweijährige Junge lebensbedrohlich verletzt. Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

