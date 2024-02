Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen; Einbruchsversuch in Geschäft und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche: Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen - Offenbach

(fg) Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens am frühen Samstagmorgen in der Offenbacher Mainstraße ermittelt die Polizei und sucht weitere Zeugen. Gegen 0.45 Uhr führte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenbach eine Verkehrskontrolle in der Mainstraße durch. Zur selben Zeit kamen den Polizisten aus entgegengesetzter Richtung zwei BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und geringem Sicherheitsabstand entgegen. Als die Streife wendete, beschleunigten die Fahrzeuge offensichtlich und bogen schließlich mehrfach ab. Im Rahmen der Fahndung stellte die Streife eines der beiden Autos. Der 25-jährige BMW-Lenker stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol; ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Er musste mit zur Wache, wo er unter anderem eine Blutentnahme abgeben musste. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise auf den weiteren Beteiligten. Zeugen, die die beiden BMW und deren Fahrweise beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Unfall im Kreuzungsbereich: Wer hatte "Grün"? - Offenbach

(jm) Wer hatte denn nun "Grünlicht"? Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits vergangenen Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, auf der Kreuzung Taunusring / Buchrainweg ereignet hatte, versucht die Polizei in Offenbach diese Frage zu klären und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Ein 35 Jahre alter Mann befuhr mit seinem VW Passat den Buchrainweg. Ein 29-Jähriger war mit seinem grauen Opel Corsa auf der Bundesstraße 43 in Richtung Taunusring unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide sollen zuvor an der rotzeigenden Ampelanlage gestanden haben. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro. Zeugen, die etwas zu der jeweiligen "Ampelfarbe" der Unfallbeteiligten sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Unfall mit zwei Autos: Fünf Leicht- und zwei Schwerverletzte - Dietzenbach

(fg) Am Sonntagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Dieselstraße / Assar-Gabrielsson-Straße ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von zwei Autos, wobei ein Schaden von rund 30.000 Euro entstand und alle sieben Fahrzeuginsassen Verletzungen davontrugen. Die Dieselstraße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 47-Jähriger gegen 16.30 Uhr in seiner C-Klasse auf der Dieselstraße unterwegs und beabsichtigte offenbar, die Kreuzung Dieselstraße / Assar-Gabrielsson-Straße zu überqueren. Hierbei übersah der Lenker der C-Klasse wohl die vorfahrtsberechtigte A-Klasse, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der 42-jährige Beifahrer der C-Klasse sowie eine 44-jährige Insassin wurden schwer verletzt; der 47-jährige Fahrer sowie die beiden Kinder im Alter von acht und elf Jahren erlitten leichte Verletzungen. Die 24 Jahre alter Fahrerin der A-Klasse und ihre 25-jährige Mitfahrerin zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle sieben Beteiligten kamen zur weiteren medizinischen Beobachtung in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Telefonnummer 06074 837-0.

4. Polizei sucht Geschädigten und Zeugen nach Vorfall in einer Bar - Neu-Isenburg

(jm) Polizeibeamte nahmen am Freitagabend einen 32 Jahre alten und offensichtlich alkoholisierten Mann vorläufig fest. Dieser soll zuvor in einer Bar in der Nachtigallenstraße einen noch unbekannten Gast körperlich angegangen haben. Der Vorfall verlagerte sich offenbar vor die Bar, sodass ein Anwohner gegen 22.30 Uhr die Ordnungshüter informierte. Die Polizei bittet nun, den bislang unbekannten Geschädigten sowie weitere Zeugen, insbesondere Gäste der Bar, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

5. Zeugensuche nach Unfallflucht: Opel Tigra beschädigt - Mühlheim am Main/Lämmerspiel

(jm) Den linken Außenspiegel eines roten Opel Tigra beschädigte am Mittwoch ein Unbekannter in der Steinheimer Straße. Gegen 9.50 Uhr soll nach ersten Erkenntnissen zufolge ein schwarzer SUV den in Höhe der Hausnummer 5 geparkten Opel gestreift und dadurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht haben. Anschließend fuhr er jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizeistation Mühlheim am Main.

6. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Ulmenstraße - Mühlheim am Main

(cb) Die Polizei in Mühlheim sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer Unfallflucht am Dienstag in der Ulmenstraße machen können. Der geparkte graue Seat wurde zwischen 14 und 17.30 Uhr im Bereich des hinteren Radkastens beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 800 Euro zu kümmern flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06108 6000-0 entgegen

7. Einbruchsversuch in Geschäft - Seligenstadt

(jm) Unbekannte haben versucht am Sonntagmorgen in ein Geschäft in der Bahnhofstraße einzubrechen. Gegen 5.45 Uhr schlugen die Täter auf die Schaufensterscheibe des Geschäfts im Bereich der 10er-Hausnummern ein. Nachdem die Alarmanlage ausgelöst hatte, rannten sie umgehend davon. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 19.02.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell